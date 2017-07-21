Прокуратура разъясняет: выдача больничных листов в электронном виде

Федеральным законом от 01.05.2017 №86-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В настоящее время для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам требуется предъявить работодателю больничный лист, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправки предусматривают возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа с письменного согласия пациента.

Больничный лист, оформленный в виде электронного документа, будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника и медицинской организацией и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.