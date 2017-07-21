7 мероприятий для всей семьи на выходные

Как же повезло тем, кто отправляется в отпуск! Все разъезжаются на моря в надежде найти теплые лучи солнца. А для тех кто, не смог выкроить себе несколько дней для отпуска, АфишаТЛТ приготовила выходной вариант мероприятий.

Самое долгожданное кино-событие этого года: фильм «Дюнкерк» расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Этот фильм обязателен к просмотру.

Кавер-группа «JERSEY MUSIC» будет выступать для вас в «Штанах». Коллектив стильных молодых музыкантов, исполняющих кавер-версии известных мировых хитов различных музыкальных направлений. Музыкальный стиль проекта способен растягиваться и менять свою консистенцию от лёгкой и нежной lounge-музыки до драйвового pop-rock, подстегивая модными ритмами. Оригинальные звуковые решения, нестандартный взгляд, нескончаемый оптимизм и любовь к музыке!

22 июля в залах Тольяттинского художественного музея состоится масштабное событие в мире рукоделия, которое объединит людей, ценящих оригинальность и качество предметов в повседневной жизни – «Большая летняя мастерская»! Это маркет hand-made изделий (уникальная возможность купить произведения у самих авторов: обычно такие покупки совершаются только через сайты, блоги или посредников); мастер-классы для детей и взрослых, благодаря которым каждый сможет ощутить себя художником и, возможно, найти новое хобби; хорошее настроение и множество свежих креативных идей!

Для детей в эту субботу пройдет «Музейный утренник: Водный мир». Тематическая программа для детей не даст им заскучать, а в это время родители смогут спокойно заняться своими делами. Что получает ваш ребёнок на мероприятии: творческие мастерские, результат которых порадует родителей; чаепитие; подвижные игры; фотосессия и кинопоказ; весёлая компания и умный досуг.

Фестиваль красок WTFest. На фестивале WTFest царит атмосфера драйва, добра и треш-позитива! На фестивале будет комфортно, как детям так и взрослым. Программа мероприятия: массовые запуски краски, запуски краски из огнетушителей, красочное шоу, конкурс на лучшее селфи, танцевальный батл.

22 июля Волонтеры и пушистые обитатели приюта «Кошкин дом» рады снова пригласить вас на выставку-раздачу кошек. В этот день с 11.00 до 16.00 вы сможете увидеть питомцев, сделать фото, принять в семью животное из приюта, ну, и, конечно же, оказать помощь подопечным (финансовую, медикаментами, питанием и т.д.). У нас не всегда есть возможность взять животное, но помочь им можем.

10-ая классическая игра Эйнштейн Party. Эйнштейн Party — это самые атмосферные и веселые интеллектуальные игры. Приходите, чтобы весело провести время со старыми друзьями, найти новых, продемонстрировать мощный интеллект, блестящую эрудицию, тонкую интуицию и поразительные логические способности, узнать много увлекательного и интересного!

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно Вас. АфишаТлт желает Вам хороших выходных.