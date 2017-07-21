Сбербанк приглашает всех желающих на  «МАРАФОН НЕДВИЖИМОСТИ»

Уважаемые  тольяттинцы  и гости  города!

Приглашаем вас на  «Марафон недвижимости», который  пройдет 22 июля  в  субботу по  адресу : г.Тольятти, Юбилейная,55. Время  проведения с  10.00 до 14.00

На  «Марафоне  недвижимости»  вы сможете:

- выбрать подходящее  жилье в  лучших новостройках города по специальным  акциям и предложениям   напрямую от ведущих партнеров – застройщиков;

- оформить  заявку  на ипотечный  кредит по  привлекательным ставкам;

- получить индивидуальную бесплатную  консультацию о льготных условиях  и акциях по жилищному  кредитованию. Специалисты  Сбербанка помогут вам   выбрать выгодную программу  ипотечного кредитования.

«Сбербанк соберет  на  одной  площадке ведущих застройщиков и специалистов ипотечного кредитования банка, которые ответят на  все вопросы будущих новоселов и помогут определиться с  выбором. Это особенно актуально, так как сейчас ставки  в Сбербанке на  готовое  жилье стартуют от  9,75%, а на строящееся  жилье  от 8%»? -  рассказал  Алексей  Брынько, начальник отдела по  работе  с  партнерами  и ипотечного кредитования Автозаводского головного отделения ПАО Сбербанк.
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 21.07.2017 12:27 [98] (0)
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