В прокуратуре разъяснили, какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Данное наказание предусмотрено частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Что подразумевается под уклонением от призыва на военную службу?

Уклонение от призыва на военную службу - это неявка без уважительных причин по повесткам военного комиссариата, полученным надлежащим образом (лично в руки под личную подпись), на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, а также следующие действия:

- самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу;

- получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана;

- отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку с целью уклониться таким образом от призыва на военную службу;

- отъезд призывника на новое место жительства (место временного пребывания) или выезд из РФ без снятия с воинского учета с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного комиссариата;

- прибытие призывника на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращение в РФ без постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного комиссариата.