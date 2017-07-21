Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом под Тольятти

Напомним, ДТП произошло сегодня утром на 940 километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе. В 4:35 минут мужчина 1965 года рождения, управляя автобусом "Вольво", зарегистрированном в республике Татарстан, двигался по автодороге М5-Урал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. В пути следования на 940км+280м. он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении грузового автомобиля "Вольво FH" в составе полуприцепа Шмитц под управлением водителя 1967 года рождения.

В результате ДТП пострадали три человека, жители республики Башкортостан.Пассажиры автобуса получили незначительные травмы, были доставлены в Центральную городскую больницу города Сызрани, где им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное решение.