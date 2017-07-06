Горожане оценили дорожные работы на улице Кунеевской

Жители Тольятти активно включились в работу по оценке качества выполняемых дорожных работ. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает непосредственное участие жителей в процессе контроля и приема выполненных работ.

Устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности. У тольяттинцев теперь есть все полномочия, чтобы контролировать проведение дорожных работ и действия подрядных организаций. Сегодня в городе проводятся масштабные мероприятия по ремонту магистралей, многие из которых уже находятся на стадии завершения. Так, на ул. Кунеевская (от ул. Баныкина до ул. Громовой) уже укладывают верхний слой покрытия. Здесь проводятся плановые ремонтные работы на участке протяженностью почти 36 тыс. м2.

20 июля представители общественных советов Комсомольского и Центрального районов вместе со специалистами департамента дорожного хозяйства выехали на объект, чтобы проверить соответствие выполняемых на дороге работ согласно всем необходимым нормативам. Члены комиссия оценили качество подготовительных мероприятий, проверили на соответствие нормам укладку верхнего слоя проезжей части и бордюров, измерили температуру асфальто-бетонной смеси. Заместитель руководителя департамента дорожного Владимир Мамедов подробно объяснил представителям общественного контроля, по каким параметрам жители могут самостоятельно оценивать качество выполняемых на дороге работ. Согласно ГОСТам высота выравнивающего слоя должна быть 5-6 см, а температура асфальто-бетонной смеси варьироваться от 140 до 160 градусов. При проведении подготовительных работ необходимо обязательно проводить продувку дороги от мусора и пыли, а поверхность, на которую будет положен основной слой, заливать битумом. Высота бордюрного камня должна быть не ниже 15 см над уровнем верхнего слоя. Также согласно технологии перед укладкой бордюров в основание требуется уложить бетон.

По итогам проверки комиссия положительно оценила работу подрядчика ООО «Автодоринжиниринг». Все этапы проверки соответствовали нормам и не вызвали нареканий ни у специалистов департамента дорожного хозяйства, ни у общественников. Члены комиссии подписали совместный внутренний акт, подтверждающий, что проведение ремонта магистрали по ул. Кунеевская соответствуют всем нормам.