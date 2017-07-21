На улице Фрунзе «Тойота» сбила 9-летнюю девочку

Большая часть дорожно-транспортных происшествий с детьми в Тольятти происходит в жилых зонах. И вновь ребенок попал под колеса автомобиля: 20 июля в 16:30 42-летний водитель, управляя автомобилем Тойота двигался по жилой зоне по улице Фрунзе. В районе дома №16 он допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо.

У ребенка ушиб мягких тканей височной области справа, ушиб и ссадина правого локтевого и правого коленного сустава назначено амбулаторное лечение, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Согласно ПДД в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части, не создавая, однако, необоснованных помех движущимся транспортным средствам. Здесь пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно призывают родителей обратить внимание детей и СВОЕ ВНИМАНИЕ на обманчивость и опасность улиц с редким движением транспорта в жилых зонах.