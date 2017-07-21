Покупки в Польше: стоит ли делать?

В поисках недорогих, но функциональных товаров наши соотечественники все чаще отдают предпочтение не китайским, а европейским интернет-магазинам.

Особой популярностью пользуются магазины Польши, успешно сочетающие широкий и оригинальный брендовый ассортимент с более низкими, чем в розничной сети, ценами, удобством оформления, надежной и недорогой доставкой.

Что чаще всего заказывают в польских интернет-магазинах

Модную женскую и мужскую одежду и обувь - классическую, стильную, домашнюю, casual. Наиболее широкий выбор представлен на C&A, Cropp, Micos, Zalando. Детские товары - одежду, обувь, игрушки и проч. - из Bartek, Wojcik, Smyk, Brukacze. Бытовую технику и электронику, а также товары для спорта, фитнеса, отдыха и работы на природе вы найдете на RTV EURO AGD, Electro, Neo24, OleOle! Музыкальные товары - инструменты, микрофоны, микшеры, аксессуары и проч. - Electronic-star, Muzyczny.pl. Товары для автомобилей и мотоциклов - от запчастей до специальной одежды и средств защиты - в магазине Moto-akcesoria. Натуральную польскую и западноевропейскую косметику - на сайтах Bielenda, Rossman, Dolche. Разнообразные товары для домашнего пользования - в Ikea, Bonprix, Nexterio, PolskieLampy.

Преимущества покупок польских товаров

Потребительские характеристики. В польских онлайн-магазинах, в основном, представлена продукция западноевропейских и местных производителей, которые традиционно серьезно относятся к качеству своих товаров. Даже если вам попадется вещь с ярлыком “Made in China”, поверьте - это будет далеко не тот Китай, к которому мы привыкли. Ассортимент. Зачастую больше и шире, чем в обычных магазинах, продающих товары того или иного бренда; максимально полно представлены новые разработки и коллекции. Цены. Ниже, чем в польской (и отечественной) розничной сети, благодаря отсутствию дополнительных сборов и платежей за перемещение товаров по территории Евросоюза. Иногда магазины, где можно выбрать оплату в рублях, не успевают пересчитывать цены и продают товары по старому курсу. Минимальные сроки и невысокая стоимость доставки.

Онлайн-распродажи и другие способы сэкономить

Акции в польских интернет-магазинах проводятся не реже, чем в других интернет-магазинах, поэтому периодически появляется возможность купить тот или иной товар по сниженной цене или получить подарок. Хотите сэкономить - активно используйте:

раздел Распродажа / Аутлет, который есть на подавляющем большинстве сайтов и предлагает товары с дисконтом 50% - 70%;

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