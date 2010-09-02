У памятника Татищеву участились случаи краж из автомобилей

По сообщению полиции Тольятти в городе участились случаи краж из салонов автомобилей, на парковочной площадке в районе памятника В.Н. Татищеву.

Администрация города предупреждают горожан проявить бдительность и не оставлять в машине ценные вещи.