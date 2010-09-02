У памятника Татищеву участились случаи краж из автомобилей

По сообщению полиции Тольятти в городе участились случаи краж из салонов автомобилей, на парковочной площадке в районе памятника В.Н. Татищеву.

Администрация города предупреждают горожан проявить бдительность и не оставлять в машине ценные вещи.
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  3. 21.07.2017 15:38 [115] (0)
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