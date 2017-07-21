На Автозаводском шоссе водитель сбил на пешеходном переходе девушку и скрылся

Ежедневно выявляются водители, которые не предоставляют преимущество пешеходам на пешеходном переходе и пешеходы, которые нарушают правила перехода проезжей части. Все эти нарушения приводят к печальным последствиям:

20 июля в 12:55 неизвестный водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигался по Автозаводскому шоссе со стороны Южного шоссе в направлении ул. Мичурина. В районе дома №3 он допустил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

У девушки ушиб мягких тканей лица и носа. Водитель с места ДТП скрылся.

В действиях водителя усматриваются признаки нарушения п. 14.1 ПДД РФ.

Только за последние сутки сотрудниками полиции привлечено к административной ответственности 26 водителей и 15 пешеходов.

24 июля на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в Центральном районе будут нести службу инспекторы ГИБДД – их основной задачей является предупреждение и выявление нарушений ПДД, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.07.2017 16:09 [43] (0)
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