В ОЭЗ «Тольятти» готов к сдаче в эксплуатацию еще один объект второй очереди

В особой экономической зоне «Тольятти» начинается сдача в эксплуатацию кабельной эстакады на территории второго этапа. На следующей неделе запланировано проведение рабочей комиссии для получения разрешения на работу от госинспекции строительного надзора Самарской области и регионального Минстроя, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Кабельные эстакады – это надземные сооружения, по которым в ОЭЗ осуществляется прокладка сетей электроснабжения и связи. Их общая длина на территории двух этапов достигает 15,5 км, из них чуть более 7 км смонтировано на территории второй очереди.

Строительство второго этапа ведет компании ООО «СК Евроальянс». В настоящее время практически все объекты на этой территории построены и некоторые из них уже сданы в эксплуатацию. Общая площадь второго этапа составляет 246 га. Уже в начале следующего года эта территория будет полностью готова для приема и подключения новых инвесторов к энергоресурсам.