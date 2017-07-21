В Тольятти уровень регистрируемой безработицы составляет 1,49 %

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 21 июля составила 6202 чел., из которых 53,3 % приходится на женщин, 12,9 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,6 % - граждан предпенсионного возраста. 23,5 % - уволенные по сокращению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 186 чел., трудоустроено 146 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 20 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 195 чел., социальной адаптации – 34 чел., психологической поддержке – 29 чел.

17 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 852 чел. заняты неполную рабочую неделю, 77 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4816 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 45,9 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,4 чел. на 1 свободное рабочее место.