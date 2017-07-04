В Тольятти появится новое предприятие по производству карбамида

20 июля в Самаре состоялась подписание соглашения между ПАО «КуйбышевАзот» и итальянским концерном Maire Tecnimont group о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. В церемонии принял участие губернатор Самарской области.

Maire Tecnimont - один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2,4 млрд евро. Создание нового производства на площадке «КуйбышевАзота» обеспечит приток в регион значительных инвестиций - порядка 11 млрд рублей, отметили в правительстве Самарской области.

Новое СП займется производством гранулированного карбамида. Это одно из наиболее востребованных удобрений в сельском хозяйстве, на него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт в 2020 году.

Как подчеркнул губернатор Самарской области, новое совместное предприятие в перспективе будет платить в консолидированный бюджет серьезные налоговые отчисления. По оценке экспертов, эта сумма будет составлять порядка 1 млрд рублей в год. Новое СП, по словам главы региона, позволит создать новые рабочие места, что очень важно для Тольятти.

Николай Меркушкин также высоко оценил инвестиционный потенциал ПАО «КуйбышевАзот».

«За последние три года на предприятии было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала, в стадии завершения находится еще один проект. Общая сумма инвестиций в тольяттинский завод за последние несколько лет составила более 1 млрд евро. Уверен, что и совместный проект с вашей компанией будет также успешен. Для этого на «КуйбышевАзоте» созданы все необходимые условия», - сказал глава региона. Среди особенностей тольяттинского предприятия Губернатор выделил соблюдение всех самых современных требований в области менеджмента и технологий, а также отметил высокую производительность труда на предприятии.

«Со своей стороны Правительство Самарской области будет оказывать СП всю необходимую поддержку, чтобы проект был реализован в заявленные сроки», - подчеркнул Меркушкин. Глава региона добавил, что продукция нового завода будет пользоваться спросом среди сельхозпроизводителей не только губернии, но и других регионов страны.

Пьерроберто Фолджиеро выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку в реализации этого масштабного проекта. Он отметил, что Maire Tecnimont работает в нашей стране с 1930-х годов, тогда компания построила в СССР один из первых заводов по производству аммиака. Сейчас на счету Maire Tecnimont несколько десятков успешных проектов, реализованных в нашей стране.

«В основу нашего решения о создании СП в Тольятти легло несколько причин. Во-первых, это деловая репутация нашего партнера, компании «КуйбышевАзот». Во-вторых, это потенциал региона по потреблению удобрений. И третье - это наличие природных ресурсов, в частности, природного газа. Комбинация всех этих трех факторов послужила основой для принятия решения о работе в Самарской области», - сообщил Пьерроберто Фолджиеро. Он добавил, что впервые реализация проекта будет застрахована итальянским государственным экспортно-кредитным агентством SACE. «Хочу подчеркнуть, что создание совместного предприятия с «КуйбышевАзотом» было одобрено и поддержано итальянским правительством», - отметил гендиректор Maire Tecnimont. По его словам, это позволит привлечь финансирование со стороны пула международных финансовых институтов.

Председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко также выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку всех масштабных инвестиционных проектов, реализуемых предприятием. Он отметил, что проект «Карбамид» станет одним из самых масштабных СП для «КуйбышевАзота». Планируется, что в год СП будет производить продукции на 10,3 млрд рублей, что составит порядка четверти сегодняшней выручки «КуйбышевАзота».