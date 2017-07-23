Начинают работу общественные советы микрорайонов Тольятти

В Тольятти пройдут встречи членов общественных советов микрорайнов (ОСМ). В число участников вошли самые инициативные горожане, которые первыми прошли анкетирование и оформили заявки.

Члены ОСМ станут связующим звеном между жителями и городской властью. Они смогут напрямую взаимодействовать с администрацией города и другими ведомственными структурами для решения волнующих вопросов тольяттинцев.

«Активные тольяттинцы понимают, что появилась реальная возможность повлиять на ситуацию в городе. Общественным советам предстоит решить наиважнейшие задачи: собирать и обобщать пожелания горожан относительно благоустройства территорий, контролировать воплощение проектов по благоустройству в жизнь и следить за расходованием бюджетных средств, а также контролировать объекты потребрынка и наполнение бюджета», - отметил глава Тольятти Сергей Анташев.

В августе общественные советы в Тольятти будут сформированы, но прием анкет и заявок продолжится. Включиться в работу ОСМ можно на любом этапе. Подать заявку можно в администрации Тольятти, в городской думе, в отделениях МАУ «МФЦ», в районных администрациях (в том числе в административных зданиях мкр. Федоровка и Поволжский), в общественной приемной администрации.

График проведения встреч жителей микрорайонов.
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  2. TLT.ru
  3. 21.07.2017 17:34 [54] (0)
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