Тольяттинцы смогут задать вопрос замминистра здравоохранения

27 июля в Тольятти пройдет выездной прием заместителя министра - руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Вдовенко С.А.

Тольяттинцы смогут лично рассказать замминистра здравоохранения о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений и других вопросах здравоохранения. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований приняты меры по устранению нарушений.

Записаться на прием можно в администрации городского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 106, или позвонив по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10.00 по адресу: г. Тольятти, ул.Матросова, д.19 (ГБУЗ СО Тольяттинская городская поликлиника № 4, 2 этаж).