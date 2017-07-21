В выходные в Самарской области может выпасть град

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели через районы Самарской области с Европейской территории России на фоне повышенного атмосферного давления будут перемещаться фронтальные разделы. Из-за этого в некоторых местах по области возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможно выпадение града, сообщают специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон останется близким к средним многолетним значениям. В выходные днем температура составит +23… +28 градусов, ночью будет опускаться до +12. Ветер западный 3-8 м/с.