Погода

В выходные в Самарской области может выпасть град

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели через районы Самарской области с Европейской территории России на фоне повышенного  атмосферного давления будут перемещаться фронтальные разделы. Из-за этого в некоторых местах по области возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможно выпадение града, сообщают специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон останется близким к средним многолетним значениям. В выходные днем температура составит +23… +28 градусов, ночью будет опускаться до +12. Ветер западный 3-8 м/с.
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  3. 21.07.2017 19:02 [80] (0)
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