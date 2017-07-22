Рядом с ФОК «Труд» завершается благоустройство территории

На финальную стадию выходит благоустройство территории, прилегающей к ФОК "Труд". По периметру стадиона идет обрезка деревьев, уборка мусора и формирование газонов, сообщили в городской администрации.

Проливные дожди сильно помешали планам строителей и теперь приходится в оперативном порядке нагонять упущенное. Помочьвызвалась команда волонтеров-студентов тольяттинского социально-экономического колледжа. Утром 20 июля молодые люди вышли на объект с намерениями облагородить нижний ярус старого здания. Теперь вместо надписей нижняя часть фасада получила стилистическое однообразие с новыми корпусами ФОКа.

Теперь на рассмотрении находится вариант окраски основной части фасада в белый цвет с последующим нанесением лозунгов спортивной тематики. Работы по облагораживанию территории продолжаются. В ближайшую среду - на 28 июля запланирован субботник, который пройдет силами администрации.

Официальное открытие стадиона и сдача легкоатлетических площадок и спортивных полей состоится 12 августа при участи губернатора Самарской области.