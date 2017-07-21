Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти ответил на вопросы горожан (видео)

Не успел город прийти в себя после урагана, как снова сгустились тучи. На улицах очередные разрушения! Но уже человеческими руками, ломаются каменные тротуары, вырываются клочья земли, а асфальтовое покрытие разбрасывается по сторонам.

Администрация города Тольятти контролирует и направляет поток денежных средств равный 980 миллионам рублей, с целью реконструировать 35 улиц до конца ноября 2017 года!

Будут ли влиять погодные условия на проведение работ? Как подать заявку на ремонт дорожного полотна у своего дома? Где найти список уже включенных объектов? На вопросы тольяттинцев в аудио-интервью ответил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Владимирович Баннов.