Россияне смогут вызвать врача на дом через портал госуслуг

Вызвать врача на дом можно будет через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Также с помощью портала можно будет получить информацию о прикреплении к поликлинике и записаться на медосмотр или диспансеризацию, сообщают РИА Новости

Отмечается, что перечень доступных в электронной форме услуг был определен "приоритетным проектом "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий".
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 22.07.2017 13:04 [118] (0)
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