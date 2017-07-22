Россияне смогут вызвать врача на дом через портал госуслуг

Вызвать врача на дом можно будет через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Также с помощью портала можно будет получить информацию о прикреплении к поликлинике и записаться на медосмотр или диспансеризацию, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что перечень доступных в электронной форме услуг был определен "приоритетным проектом "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий".