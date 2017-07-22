Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную полтора года назад

В конце 2015 года в полицию поступило заявление от 39-летнего тольяттинца, о том, что неизвестный похитил его автомобиль Lada Priora черного цвета.

Прибыв на место, полицейские осмотрели место преступления, собрали вещественые доказательства и установили, что вечером хозяин припарковал свой автомобиль возле дома, а утром не обнаружил транспортное средство на прежнем месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В течение полутора лет расследование преступления не прекращалось. Полицейскими было установлено, что кражу машины совершил 52-летний безработный, ранее не судимый житель села Ново-Еремкино Самарской области.

Злоумышленник, разбив правое переднее стекло пассажирской двери, незаконно проник в легковой автомобиль и похитил его. Транспортное средство злоумышленник разобрал на запчасти, которые в скором времени продал. Вырученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.07.2017 14:03 [124] (0)
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