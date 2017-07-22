Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке, сообщают РИА Новости.

Законопроектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также отмечается, что "наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.