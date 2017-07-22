Тольяттинец трое суток блуждал по лесу за улицей Баныкина

В Тольятти найден мужчина, проведший в лесу за улицей Баныкина около трех суток.

В пятницу, 21 июля, по предварительным данным, гулявшие в лесу за пересечением улиц Жилина и Баныкина люди увидели обессилившего мужчину средних лет и вызвали для него "скорую", сообщает Волга Ньюс.

Почему он ушел в лес и провел там несколько дней, точно неизвестно. Но когда человека обнаружили, у него, предположительно, наблюдались признаки истощения и обезвоживания.

Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали мужчине помощь и увезли его в лечебное учреждение.