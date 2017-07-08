Тольяттинец поехал грабить женщин в Сызрань

В дежурную часть полиции обратилась жительница города Сызрань 1949 года рождения. Женщина сообщила, что на улице Октябрьской около лестницы через железнодорожные пути неизвестный похитил у нее золотую цепочку с крестиком. По словам заявительницы, грабитель сорвал с ее шеи дорогое украшение и скрылся. Причиненный ущерб женщина оценила в 23000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу житель города Тольятти 1988 года рождения. По данным оперативников, похищенное имущество подозреваемый сдал в ломбард в родном городе, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В настоящее время местонахождение украшения устанавливается.