Под Тольятти собутыльник избил подругу и отобрал деньги и телефон

В январе этого года в ОМВД России по Ставропольскому району обратилась 36-летняя жительница села Верхние Белозерки, которая рассказала, что ее знакомый похитил принадлежащее ей имущество.

Женщина пояснила, что накануне распивала спиртное со своим знакомым, после чего собутыльник ее избил и забрал деньги и сотовый телефон, стоимостью около пяти тысяч рублей. Сотрудниками полиции мужчина был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили местоположение подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.