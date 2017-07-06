Список тольяттинских домов с благоустроенными дворами расширился

Адресный перечень дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды пополнился новыми объектами. В новом списке 166 домов, где были проведены работы по ремонту дворовых подъездов, установке урн для мусора и скамеек, обеспечению освещения дворовых территорий и ремонту дворовых проездов, сообщили в городской администрации.

Дополнительно на некоторых объектах были обустроены пешеходные дорожки и тротуары, оборудованы детские и спортивные площадки, отремонтированы фасады. Ознакомиться с перечнем объектов и объемом работ можно здесь.

Месяц назад на сайте администрации был опубликован список из 51 объекта, также благоустроенных в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды. Напомним, проект предусматривает реализацию первоочередных мероприятий по благоустройству с целью повышения качества городской среды в период с 2017 по 2022 год. Основная идея заключается в реализации мероприятий с привлечением жителей дворов, которые знают наверняка о потребностях общедомовых территорий и проблемах района.