Неделя АВТОВАЗа: 600 млн для работников, сокращение 8 тысяч человек, премии, компенсации и отпуск

Главные новости прошедшей недели Тольятти приходили с АВТОВАЗа. Перед запланированным корпоративным отпуском на предприятии рассказали о ситуации с численностью сотрудников.

600 млн рублей на поддержку работников

Минтруд внес в правительство предложение о выделении субсидии Самарской области в размере 600 миллионов рублей, которые должны быть направлены в том числе на поддержку работников АВТОВАЗа.

Средства планируется направить на частичное возмещение расходов на оплату труда работников и на переобучение тех, кто не участвуют в основном производстве на АВТОВАЗе с целью их трудоустройства в другие организации, пояснили в министерстве.

Отметим, что в понедельник полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич сообщил о том, что численность персонала АВТОВАЗа может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2200 человек в 2018 году.

Как подчеркнул Бабич, сейчас важно, чтобы пакеты социальных гарантий по отношению к высвобождаемым кадрам акционерами АВТОВАЗа были сохранены.

"Люди должны получить все положенные выплаты, люди должны получить новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места. Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности", - уточнил полпред.

В свою очередь в компании опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников и заверили, что в настоящее время у предприятия нет планов по увеличению числа сотрудников (с 740 человек), подпадающих под увольнение.

Кроме того, на АВТОВАЗе отметили, что впервые за последние годы начался прием персонала – 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, где собираются автомобили LADA Largus, LADA XRAY и автомобили альянса Renault-Nissan. Кроме того, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия, говорится в сообщении компании.

Часть уволенных сотрудников переведут в состав Индустриального парка ПАО «АВТОВАЗ», где создаются рабочие места для сотрудников автозавода, не занятых в основном производстве.

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич также сообщил, что в Индустриальном парке создадут около 5-6 тыс. рабочих мест, на которые смогут перейти часть сотрудников предприятия.

"Сейчас в Индустриальном парке работает уже почти 800 человек. Предполагаем, что емкость парка может достичь 5-6 тыс. человек. Там будут созданы предприятия малого и среднего бизнеса, которые будут работать на АВТОВАЗ, во взаимодействии с АВТОВАЗом, и самое главное - что люди ничего не потеряют", - отметил Бабич.

Полпред подчеркнул, что при сокращении необходимо предоставить людям не только соцгарантии, но и возможность трудоустройства.

АВТОВАЗ выплатил увольняющимся 1,2 млрд руб. компенсаций

Он же рассказал о том, что АВТОВАЗ с сентября 2016 года по июль 2017 года выплатил около 1,2 млрд руб. компенсаций своим сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию или перейти на другую работу по специальной корпоративной программе поддержки персонала.

"Такая практика обязательно будет продолжена, и, соответственно, будет оказана и поддержка со стороны правительства России", - отметил полпред.

Проект постановления о поддержке со стороны правительства РФ сейчас находится в высокой степени готовности, и, как ожидается, в ближайшее время это постановление будет принято, сказал Бабич.

"Очень важно, чтобы люди не волновались, не переживали - и правительство, и администрация президента очень внимательно следят за обстановкой в Тольятти, на АВТОВАЗе, на предприятиях, которые работают в периметре АВТОВАЗа", - подчеркнул полпред.

Отметим, что 14 июля на АВТОВАЗе на заседании согласительной комиссии руководством Общества было принято положительное решение о выплате единовременной премии всем работникам завода, не имеющим нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка за 2017 год, пропорционально отработанному фонду времени.

Как отметили представители администрации, исходя из финансовой возможности предприятия, размер премии составит 6 000 рублей. Сама же премия будет начислена в августе месяце в сроки перечисления аванса.

Плановый корпоративный отпуск на АВТОВАЗе продлится с 24 июля по 13 августа. В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. В настоящее время Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Марки.

Стартует строительство сквера 50-летия АВТОВАЗа

17 июля в администрации Тольятти состоялось заседание рабочей группы по вопросу строительства сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа. На заседании отметили, что подготовка к строительству уже началась.

Воплотить в жизнь масштабный проект предстоит ООО ПСК «Волга». Именно с этой компанией по результатам проведения открытого аукциона 7 июля был подписан муниципальный контракт. Работы планируется проводить в два этапа. Первый этап включает в себя создание парковой зоны, благоустройство и подведение инженерных коммуникаций. Второй этап подразумевает непосредственно строительство выставочного зала. Согласно контракту, выполнение первого этапа должно быть произведено уже в этом году. На данные цели предусмотрено 170 млн рублей.

Как рассказал начальник строительного управления ПСК «Волга» Евгений Гордеев, график работ уже составлен, в настоящий момент компания занимается оформлением разрешительной документации. Параллельно на объекте организуется строительная площадка, решается вопрос с ее охраной и освещением. С августа начнутся демонтажные работы.

Как отметил депутат Госдумы РФ Владимир Бокк, сроки завершения работ, скорее всего, будут сжаты и перенесены с 2019 на 2018 год. А потому настоятельно посоветовал подрядчику мобилизовать все силы для максимально эффективной и качественной работы.

Неподалеку от сквера в скором времени могут появиться экспоцентр и торговый центр. Речь идет об участке рядом с ДКИТ. В данный момент эта территория в центре Нового города обнесена забором, а тольяттинцы продолжают спорить о том, что именно появится за ним. Большая часть горожан уверена – на поле будет новый торговый центр.

Это косвенно подтвердил глава Тольятти Сергей Анташев, который сообщил, что власти пытались обменять земельный участок у ДКИТ на другой, но отсутствие юридической правовой формы обмена не позволило сделать это. Однако администрация вышла к застройщику с предложением разместить рядом с новым ТЦ еще один объект – экспоцентр, который передадут городу в безвозмездное пользование.

Касаемо основного объекта строительства, градоначальник подчеркнул, что власти представили застройщику замечания по архитектуре. Правки, касающиеся цвета и форм были внесены, что позволит уйти от обычной «торговой коробки» в центре района и создать более приятное глазу здание.

Власти города настаивают на том, чтобы экспоцентр появился в первую очередь, а строительство торгового объекта начиналось лишь после этого.

Новое предприятие по производству карбамида

20 июля в Самаре состоялась подписание соглашения между ПАО «КуйбышевАзот» и итальянским концерном Maire Tecnimont group о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. В церемонии принял участие губернатор Самарской области.

Maire Tecnimont - один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2,4 млрд евро. Создание нового производства на площадке «КуйбышевАзота» обеспечит приток в регион значительных инвестиций - порядка 11 млрд рублей, отметили в правительстве Самарской области.

Новое СП займется производством гранулированного карбамида. Это одно из наиболее востребованных удобрений в сельском хозяйстве, на него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт в 2020 году.

Проект «Карбамид» станет одним из самых масштабных СП для «КуйбышевАзота». Планируется, что в год СП будет производить продукции на 10,3 млрд рублей, что составит порядка четверти сегодняшней выручки «КуйбышевАзота».

В Тольятти пройдет IV Всемирный Фестиваль уличного кино

27 июля в 21:00 на открытой площадке культурно-досугового центра «Буревестник» состоится конкурсный показ в рамках IV Всемирного Фестиваля уличного кино, который этим летом пройдет в 60 странах мира.

Некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке, за три года заработал два мировых рекорда, проехал более 20 тысяч километров и собрал больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры.

В этом году Тольятти впервые присоединился к эстафете, объединяющей любителей кино из более 300 городов. Для зрителей организаторы подготовили шесть лучших короткометражных лент молодых российских режиссеров. После просмотра желающие смогут принять участие в голосовании за понравившийся фильм. Лучшую режиссерскую работу выберут после подсчета всех голосов по итогам фестиваля.