Полицейский в считанные минуты задержал тольяттинку, укравшую бутылку спиртного из магазина

В дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении, совершенном в магазине на улице Л.Чайкиной Комсомольского района.

Осмотрев место происшествия, и опросив сотрудников торговой точки, правоохранители выяснили, что злоумышленница взяла с витрины спиртное, и не заплатив, выбежала из торговой точки.

В это время недалеко от магазина проезжал на автомобиле оперуполномоченный ОУР ОП №23 УМВД России по г. Тольятти. Заметив подозрительную девушку, бежавшую по улице, полицейский принял решение остановить ее и выяснить, что случилось. Злоумышленница призналась сотруднику органов внутренних дел в случившемся и добровольно выдала похищенное, соообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемую доставили в отдел полиции для установления личности. Задержанной оказалась дважды судимая нигде не работающая 20-летняя жительница Автозаводского района. Спиртное возвращено владельцу.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.