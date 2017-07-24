В Жигулевске посетитель больницы украл у врача портмоне с деньгами

В дежурную часть Отдела МВД России по г.Жигулевску поступило сообщение от врача медицинского учреждения города. Мужчина сообщил, что у него похищено портмоне с денежными средствами и документы. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 34 000 рублей.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный 39-летний местный житель, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Как рассказали в облГлавке, подозреваемый в тот день пришел на прием к врачу, зашел в ординаторскую медицинского учреждения. Дверь ординаторской была не заперта, а в помещении никого не оказалось. Увидев в сумке портмоне, злоумышленник решил его похитить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Подозреваемый свою вину признал полностью, в настоящее время он задержан в административном порядке. Денежные средства злоумышленник успел потратить на личные нужды. Похищенные документы изъяты и в ближайшее время будут возвращены законному владельцу.