Гонщик «Мега-Лады» вышел в финал чемпионата Европы среди пар

В выходные в словацком Жарновице прошел второй полуфинал чемпионата Европы по гаревому спидвею среди пар. Россияне Виктор Кулаков и Андрей Кудряшов («Мега-Лада», Тольятти) боролись с командами Польши, Болгарии, Словении, Литы, Украины за три путевки в финал.

Как сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации, наши гонщики едва не выиграли полуфинал. Они набрали равное количество (по 27 очков) с польской командой, но в дополнительном заезде Андрей Кудряшов все же проиграл Матеушу Счепанику.

Тем не менее, сборная России вышла в финал, который пройдет 30 сентября в итальянском Лониго.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 08:34 [125] (0)
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