В России запретят «мимозу хостилис» и 13 видов наркотиков

Запрет на наркосодержащее растение "мимоза хостилис" и 13 новых наркотических веществ вступает в силу со вторника, 25 июля, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, запрет вводится постановлением федерального правительства, которое было разработано антинаркотическим главком МВД. Как сообщила Волк, запрет вступает в силу 25 июля.

"Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесены 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин (DMT)", — сказала представитель министерства.

Она объяснила, что раньше оборот растения не контролировался, из-за чего в интернете появился спрос на его семена. При этом россияне "ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением", добавила Волк.

Представитель МВД также рассказала о двух новых веществах, зафиксированных антинаркотическим главком с начала года в ходе мониторинга наркорынка. Это опиоидные анальгетики U-47700 (по данным исследований, сильнее морфина в 7,5 раз) и фуранилфентанил (китайский аналог героина). Они были признаны аналогами наркотиков, запрещёнными к обороту в России.