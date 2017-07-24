Житель Самарской области, задолжавший своему ребенку 163 тысячи рублей, пытался сбежать из зала суда

Гражданин К., проживающий в Самарской области, совершенно позабыл о своих родительских обязательствах. Длительное время мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и накопил долг в 163 тысячи рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина нигде официально не работает и на учете в Центре занятости населения не состоит. Требования судебного пристава-исполнителя явиться на прием для дачи объяснений гражданин К. игнорировал.

Так как должник не хотел приходить в отдел самостоятельно, он был доставлен судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности суда на прием принудительно. Судебным приставом-исполнителем на него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), судебное заседание по которому было назначено на тот же день.

В зале суда гражданин К. вел себя агрессивно и предпринимал попытки к бегству. В отношении должника судебным приставом-исполнителем был составлен еще один протокол по ст.17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

За неуплату алиментов суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов и административный штраф на сумму 500 рублей за нарушение установленных в суде правил, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.