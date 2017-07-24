В Комсомольском районе задержан вечно пьяный 60-летний водитель без прав

В выходные дни от таксиста поступила информация о том, что по улице Матросова двигается автомобиль "Приора", водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили его. Информация подтвердилась - за рулем находился 60-летний мужчина с признаками опьянения. На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что данный гражданин ранее подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение и был лишен права управления транспортным средством на полтора года. Кроме, того, за управление в состоянии опьянения, будучи лишенным прав, он дважды был подвергнут аресту сроком на 10 суток, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который направлен для принятия мер в суд Комсомольского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.