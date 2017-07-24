Гребец из Тольятти «завоевал» серебро на первенстве мира

В выходные в болгарском Пловдиве завершилось первенство мира по академической гребле, в котором принимали участие спортсмены до 23 лет. 

Российские гребцы на соревнованиях завоевали две медали. Воспитанник тольяттинской СДЮСШОР 14 «Жигули» Александр Вязовкин, выступавший в составе четверки парных, стал серебряным призером, сообщает управление физкультуры и спорта.

В состав сборной Александр получил пропуск став несколько недель назад двукратным победителем международных соревнований по академической гребле «Большая московская регата».
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  3. 24.07.2017 11:03 [104] (0)
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