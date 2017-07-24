Гребец из Тольятти «завоевал» серебро на первенстве мира

В выходные в болгарском Пловдиве завершилось первенство мира по академической гребле, в котором принимали участие спортсмены до 23 лет.

Российские гребцы на соревнованиях завоевали две медали. Воспитанник тольяттинской СДЮСШОР 14 «Жигули» Александр Вязовкин, выступавший в составе четверки парных, стал серебряным призером, сообщает управление физкультуры и спорта.

В состав сборной Александр получил пропуск став несколько недель назад двукратным победителем международных соревнований по академической гребле «Большая московская регата».