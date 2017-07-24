Пьяный тольяттинец украл из «Фольксвагена» навигатор и антирадар

На днях в дежурную часть отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Лесной.

Недалеко от этого дома на маршруте патрулирования находился экипаж ППС в составе лейтенанта полиции Анатолия Кудряшова и старшины полиции Елисея Чистякова. Сотрудники полиции, подъезжая к месту происшествия, заметили бежавшего по улице молодого человека, приметы которого совпадали с описанием разыскиваемого. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

Было установлено, что злоумышленник разбил переднеее стекло, проник в автомобиль Volkswagen и похитил из салона навигатор и антирадар. Как пояснил задержанный, он хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на выпивку. Позже выяснилось, что в момент совершения преступления 28-летний, ранее судимый за кражу нигде не работающий местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в облГлавке.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное было изъято злоумышленника и возвращено потерпевшему. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.