На улице Мичурина на пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнюю тольяттинку

22 июля в 13:30 50-летний водитель ВАЗ-21065 двигался по ул. Мичурина со стороны Автозаводского шоссе. В районе дома № 27а он допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка госпитализирована с множественными ушибами.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части ул. Мичурина, на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 и дорожной разметкой 1.14.1.

Сегодня, 24 июля, будет проведено специальное профилактическое мероприятие на пешеходных переходах. Автоинспекторы напомнят водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах, сообщили в ГИБДД Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 12:03 [89] (0)
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