В Тольятти выберут лучшее здание

Администрация Тольятти объявляет о проведении конкурса на лучший завершенный строительством объект, который состоится 31 июля 2017 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Жилые здания и комплексы серийного строительства»;

«Жилые здания и комплексы повышенной комфортности»;

«Объекты индивидуального частного домовладения»;

«Бизнес центры, банковские и офисные здания»;

«Объекты социальной инфраструктуры»;

«Объекты культуры и истории»;

«Объекты торгово-административного назначения»;

«Объекты благоустройства и ландшафтной архитектуры»;

«Культовые сооружения»;

«Промышленные здания и сооружения»;

«Объекты внешнего благоустройства и городского транспорта».

К участию в конкурсе допускаются объекты, построенные в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Награждение победителей конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню строителя.

Формы заявок, анкет, регистрационных досье для участия в конкурсе, а также дополнительную информацию о порядке участия можно получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти. Конкурсная документация принимается в рабочие дни в период с 17 июля по 31 июля 2016 г. (включительно) по ул. Победы, д. 45, каб №2. Время приема: с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 12:48.