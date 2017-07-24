Фото: Вести региона

В Тольятти выберут лучшее здание

Администрация Тольятти объявляет о проведении конкурса на лучший завершенный строительством объект, который состоится 31 июля 2017 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • «Жилые здания и комплексы серийного строительства»;
  • «Жилые здания и комплексы повышенной комфортности»;
  • «Объекты индивидуального частного домовладения»;
  • «Бизнес центры, банковские и офисные здания»;
  • «Объекты социальной инфраструктуры»;
  • «Объекты культуры и истории»;
  • «Объекты торгово-административного назначения»;
  • «Объекты благоустройства и ландшафтной архитектуры»;
  • «Культовые сооружения»;
  • «Промышленные  здания и сооружения»;
  • «Объекты внешнего благоустройства и городского транспорта».

К участию в конкурсе допускаются объекты, построенные в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Награждение победителей конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню строителя.

Формы заявок, анкет, регистрационных досье для участия в конкурсе, а также дополнительную информацию о порядке участия можно получить в управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти. Конкурсная документация принимается в рабочие дни в период с 17 июля по 31 июля 2016 г. (включительно) по ул. Победы, д. 45, каб №2. Время приема: с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 12:48.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 12:24 [55] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus