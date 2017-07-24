В Тольятти прошел традиционный Велодевичник (фото)

В прошедшие выходные по Тольятти прокатился Велодевичник.

Красочная процессия участниц, состоящая из 300 девушек в красивых нарядах, проехала по дорогам города на велосипедах. В конечной точке на набережной Автозаводского района состоялась развлекательная программа с конкурсами на самый гламурный наряд и лучше всего украшенный велосипед, фотосессией, выступлениями музыкантов и танцами.

Активное участие в проведении яркого, красочного мероприятия приняли сотрудники Госавтоинспекции. Дорожные полицейские напомнили участницам акции, что велосипед, это не только спорт и увлечение, но и транспортное средство. В ходе викторины, сотрудники полиции проверили у участниц знания правил дорожного движения и вручили каждой девушке буклеты с правилами для велосипедистов и световозвращающие элементы, сообщает Отдел ГИБДД У МВД Росси по г. Тольятти.

Организаторы мероприятия, общественное движение «Клуб ВелоТольятти», клуб «Счастье. Фитнес для женщин» и сотрудники полиции главной задачей подобных мероприятий видят популяризацию велодвижения и культуры безопасной езды на велосипеде, активного отдыха и здорового образа жизни.