Неравнодушные тольяттинцы облагородили сквер у «Руси» (фото)

В выходные простые горожане собственными силами начали наводить порядок в сквере, расположенном рядом с ТЦ «Русь-на-Волге».

В рамках экологической акции в сквере заменили 18 лавочек на новые, прошла стрижка газона и уборка мусора. Тольяттинец Матвей Шкап поделился фотографиями с места проведения акции.

Всеми работами занимались 17 человек. Как сообщили организаторы акции, на проведение работ ушло около 8 часов.

Всех неравнодушных тольяттинцев приглашают к участию во втором этапе работ в сквере. 26 июля продолжится стрижка газона, будут подметены улицы и прикреплены оставшиеся доски на лавочках. Старт акции в 19:00 там же в сквере. Кроме того, организаторам акции требуется специалист по сварке, а также триммер для стрижки травы и газонокосилка в количестве 2-3 штук. Весь остальной необходимый инструмент имеется в наличии. По всем вопросам можно обращаться к Екатерине Коуровой.