Тольяттинка стала бронзовым призером Сурдлимпиады в Турции

В турецком Самсуне продолжаются XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих).

Вчера воспитанница тольяттинского велоспорта Александра Евдокимова добавила в командную копилку бронзовую медаль в велоспорте — шоссе в индивидуальной гонке на 70 км.

Кроме того, спортсмены региона завоевал серебро в дзюдо и греко-римской борьбе. Мила Слепышева стала серебряным призером в командных соревнованиях по дзюдо. Виталий Кузменков участвовал в соревнованиях по греко - римской борьбе в весовой категории 75 кг. Самарский борец дошел до финала, где проиграл турецкому спортсмену.

Пока на счету представителей Самарской области пять наград Сурдлимпийских игр. Ранее золото завоевали Илья Гутенев(велосипедный спорт) и Дина Дроганова (пулевая стрельба).