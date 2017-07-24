За фотографиями на документы обращайтесь в центры «Мои Документы»

МАУ "МФЦ" cообщает о расширении количества центров, где предоставляется услуга по фотографированию на документы.

С 24 июля заявители могут воспользоваться данной услугой также на базе центра «Мои Документы» по адресу: ул. Мира, 84.

Благодаря внедрению этой услуги, заявитель может сфотографироваться, получить качественные, соответствующие всем нормам фотографии и сразу же обратиться с заявлением на получение, замену общегражданского паспорта гражданина РФ или загранпаспорта.

Стоимость услуги – 200 рублей за один комплект фотографий (4 штуки).

С информацией обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.