Масштабная реформа облегчит процедуру регистрации автомобилей в ГИБДД

В России готовится масштабная реформа процедуры регистрации автомобилей в ГИБДД. Среди запланированных МВД нововведений — получение номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров, возможность выбрать сочетание цифр и букв в госномере, а также упрощение регистрации проблемных машин, у которых коррозией съедены идентификационные номера. Эти нормы заложены в новой редакции проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств», которая должна в скором времени поступить в Госдуму, пишет "Коммерсант".

Проект этого закона был внесен в Госдуму еще четыре года назад и принят в первом чтении, после чего дорабатывался усилиями МВД и экспертов. По итогам согласований ведомством подготовлен пакет поправок к законопроекту, он внесен в правительство и теперь должен поступить в Госдуму, где пройдет второе чтение.

Как пишет издание, в документе центральным нововведением является возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне: его сотрудники дистанционно передают ГИБДД данные, Госавтоинспекция в электронном виде проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать СТС из подразделения, напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у дилера) и отдать владельцу. Юрлица, предоставляющие такую услугу, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС.

Другое нововведение касается номеров. Впервые на законодательном уровне вводится два термина: «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю). У граждан будет право выбора номера, написано в законопроекте, но не конкретизируется, каким образом,— порядок определит правительство РФ. Сейчас стоимость регистрации, напомним, составляет 2,8 тыс. руб., из них 2 тыс.— оплата номеров, 500 руб.— СТС и 350 руб.— внесение изменения в ПТС. Будет ли меняться сумма, пока не ясно.

Еще одно новшество предполагает упрощение оборота автомобилей, у которых сгнил или покрылся ржавчиной идентификационный номер (на кузове или на раме). Сейчас каждый раз при регистрации проблемной машины ее владелец обязан проходить экспертизу у эксперта-криминалиста, что вызывает определенные неудобства и занимает много времени. В документе предполагается, что машина с нечитаемым номером проходит экспертизу лишь один раз, после чего на нее наносится дополнительная маркировка с идентификационным номером, что автоматически освобождает всех последующих собственников от проблем. Отметим, что технология нанесения допмаркировки в специальных лабораториях сегодня уже применяется в случаях, когда автовладелец хочет зарегистрировать машину, существующую в единственном экземпляре, у которой вообще нет номеров на агрегатах.