Софья Палкина получила допуск к международным соревнованиям

Бюро по пересмотру случаев допинга международной федерации легкой атлетики сообщило о том, что заявка еще шести российских спортсменов о выдаче разрешения на вступления за рубежом в нейтральном статусе. Уведомление об этом уже направлено во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Среди получивших разрешение – воспитанница тольяттинской СДЮСШОР «Легкая атлетика», метательница молота Софья Палкина, соощает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

К сожалению, принять участие в чемпионате мира, который с 5 по 13 августа примет олимпийский стадион в столице Великобритании Лондон, Софья уже не сможет, так как не имеет выполненного соответствующего норматива.

Следующий зарубежный старт легкоатлетов — всемирная Универсиаде в Тайпее с 20 по 25 августа.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 15:34 [30] (0)
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