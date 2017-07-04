Тольяттинский кинолог со своим псом представят регион на всероссийских соревнованиях

На днях на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области завершились областные соревнования специалистов-кинологов. В состязаниях приняли участие 20 кинологов со служебными собаками из трёх команд (ЦКС ГУ МВД России по Самарской области, ЦКС УМВД России по г.Самаре, ЦКС УМВД России по г.Тольятти) по разным профилям.

За три дня соревнований участники со своими верными друзьями прошли несколько достаточно непростых испытаний: поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, поиск наркотиков, задержание предполагаемого преступника, проработка запахового следа и другие.

По итогам соревнований лучшими из лучших были признаны: старший лейтенант полиции инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по г.Самаре Татьяна Платова со служебной собакой Европой, работающей по профилю «поиск наркотических средств», старший лейтенант полиции инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Самарской области Галина Алексашина с собакой Лидингом (профиль работы животного – «поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств) и прапорщик полиции младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по г.Тольятти Марьям Намеева со своим другом Рэнделом, работающим по общеразыскному профилю.

В ближайшее время победители будут представлять Самарскую область на Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов со служебными собаками в г.Екатеринбурге, сообщает облГлавк.