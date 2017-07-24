Прокуратура проводит проверку по факту смерти 10-летнего ребенка в озере за улицей Баныкина

На аппаратном совещании в горадминистрации старший помощник прокурора Тольятти Татьяна Нестерова сообщили о том, что прокуратура Центрального района проводит проверку по факту гибели ребенка на озере, расположенном в лесу за улицей Баныкина.

Напомним, трагедия произошла 2 июня – мальчик зашел в воду не выше колен, после чего поскользнулся и упал. Рельеф дна на месте трагедии имеет сильный уклон, в трех метрах от уреза воды глубина водоема составляет более 4 метров. Со слов сверстников, они пытались помочь другу, но ничего сделать не смогли, после чего позвонили спасателям. Водолазы обнаружили тело мальчика, которое находилось на глубине около 4 метров.

Представитель прокуратуры подчеркнула, что по результатам проверки будут выявлены и наказаны лица, по чьей вине произошла трагедия. Данный объект является прудом-накопителем технических стоков одного из предприятий города.

Сейчас важнейшая задача заключается в предотвращении таких трагических случаев, поскольку в городе есть такие же накопители, отметила Татьяна Нестерова.

Помощник прокуратура Тольятти попросила родителей быть более бдительными по отношению к своим детям и призвала городскую власть принять меры по информированию населения, что в данных местах отдыхать опасно.

Во время совещания руководителю Департамента общественной безопасности Сергею Басову было дано поручение подготовить комплекс мероприятий по информированию людей, провести инвентаризацию запрещающих знаков и организовать совещание совместно с прокуратурой, с эксплуатационными организациями и спасателями.

 
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  3. 24.07.2017 16:25 [162] (0)
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