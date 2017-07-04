На улице Автостроителей пьяный водитель, уходя от преследования ГИБДД, устроил ДТП (видео)

Госавтоинспекция и «Ночной патруль» продолжают выявлять нарушителей. Всего в минувшие выходные дни в Самарской области на дороги вышли 77 участников "Ночного патруля".

В Тольятти 22 июля от активистов «Ночного патруля» экипажам ДПС в 3:00 поступила информация о том, что по улице Ворошилова движется автомобиль «Лада», водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить указанное транспортное средство, но водитель продолжил движение. На улице Автостроителей нарушитель допустил столкновение с припаркованным автомобилем Renault и был задержан.

Как сообщает облГлавк, 31-летний мужчина управлял автомобилем без документов на право управления ТС и находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», а также составлены административные протоколы за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства и ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».