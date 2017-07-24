В самарской стоматологической клинике скончался 5-летний ребенок

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

По версии следствия, 23 июля примерно в 9 часов в одной из стоматологических клиник города Самары 5-летнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна. После введения нескольких медикаментозных препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, мальчик скончался, сообщили в СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 17:23 [180] (0)
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