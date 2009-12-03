Тольяттинского бизнесмена подозревают в обмане Центра занятости почти на 3,5 млн рублей

Директор тольяттинской организации стал фигурантом уголовного дела по факту махинаций с субсидиями, сообщает "Волга Ньюс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в конце 2015 г. он предоставил в местный Центр занятости подложные договоры о том, что у него проходит профобучение и стажировку целый список людей, нуждающихся в работе. На основании этого в рамках госпрограммы Центр занятости перечислил фирме субсидии на возмещение расходов по обучению граждан — 3,448 млн рублей.

В апреле 2017 г. выяснилось, что документы, возможно, были поддельными и люди на самом деле в организации не стажировались. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере".