Тольяттинского бизнесмена подозревают в обмане Центра занятости почти на 3,5 млн рублей

Директор тольяттинской организации стал фигурантом уголовного дела по факту махинаций с субсидиями, сообщает "Волга Ньюс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в конце 2015 г. он предоставил в местный Центр занятости подложные договоры о том, что у него проходит профобучение и стажировку целый список людей, нуждающихся в работе. На основании этого в рамках госпрограммы Центр занятости перечислил фирме субсидии на возмещение расходов по обучению граждан — 3,448 млн рублей.

В апреле 2017 г. выяснилось, что документы, возможно, были поддельными и люди на самом деле в организации не стажировались. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере".
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 24.07.2017 18:03 [95] (0)
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