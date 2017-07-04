Тольяттинцу вручили Почетный знак Губернатора Самарской области

Сегодня в городской администрации вручили Почетный знак Губернатора Самарской области члену президиума Тольяттинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил правоохранительных органов Александру Загудаеву.

Почетный знак он получил за заслуги в развитии ветеранского движения. Вручал его первый заместитель главы города Игорь Ладыка, пишут "Городские ведомости".

- Александр Михайлович – участник Великой Отечественной войны. Но, несмотря на возраст, он принимает активное участие в городских мероприятиях, помогает в восстановлении архивных документов по истории ветеранского движения в городе Тольятти. Шефствует над воспитанниками детского дома «Единство», участвует в проведении уроков мужества, военно-спортивной игры «Зарница», в принятии присяги в кадетских классах школ города, - сообщил Ладыка.

20 июля Александру Михайловичу исполнился 91 год. Но по-прежнему в нем много энергии. Получая награду из рук Ладыки, он припомнил, что в 1972 году уже получал в этом здании другую награду.