На Южном шоссе заработает долгожданный светофор

С первого августа на пересечении Южного шоссе и улицы 40 лет Победы заработает долгожданный для всех автолюбителей светофор, который разгрузит движение одной из самых оживленных тольяттинских улиц.

В скором времени водителям автомобилей, едущих из Центрального в Автозаводский район, можно будет сразу повернуть на улицу 40 лет Победы в районе гипермаркета METRO, не подвергаясь риску быть оштрафованным за пересечение «двойной сплошной», сообщает городская администрация.

На днях новый светофор запустят в режиме желтого мигания, чтобы автомобилисты могли привыкнуть к новой схеме движения транспортных средств.

Специалисты «Центра организации дорожного движения» разработали схему работы будущего светофора: на регулируемом перекрестке будет предусмотрен левый поворот с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы, а выезд с ул. 40 лет Победы на Южное шоссе - только направо.
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  3. 24.07.2017 17:45 [127] (0)
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