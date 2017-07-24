Тольяттинцы могут разместить в городе именные скамейки

Новый проект «Счастливая скамейка» будет реализовывать департамент культуры администрации города совместно c Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. Принять участие в воплощении оригинальной идеи в жизнь сможет любой житель Тольятти, поскольку в нашем городе достаточно много скверов и парков.

«Счастливая скамейка» дает шанс жителям города оставить в любимой части городской среды своё личное послание. Скамейка с эксклюзивным дизайном и личным посланием может стать сюрпризом для любимых или подарком близким на день рождения, и, несомненно, станет настоящим украшением города.

Первые 6 именных скамеек появятся в Автозаводском районе в сквере возле Театра юного зрителя «Дилижанс» на улице Степана Разина. Каждая из скамеек - подарок от различных организаций – второй такой не будет нигде, т.к. специально под заказ компанией «КУЕМ» разрабатывается оригинальный дизайн-проект и именная табличка с историей. Вместе с именной скамейкой участники программы получат сертификат, а также — возможность выбрать ее месторасположение, так как проект будет иметь свое продолжение в других знаковых местах Тольятти.

Узнать больше о возможности создать свою личную скамейку можно в БФ «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. Исполнительный директор БФ - Марина Рафаиловна Шубина, ул. Юбилейная, 31 Е, офис 207 , 2 этаж, тел./факс: (8482) 53- 71-16, e-mail: elf.119@yandex.ru. Сайт: www.duhovnoenasledie.ru.